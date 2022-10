Na gangorra

Nestes raros dias de sol da primavera, as escolinhas não perdem oportunidade de recrear suas crianças nas pracinhas mais próximas. Não faltam toalhas xadrez sobre a grama, petiscos, sucos naturais e entretenimentos para os pequenos.

E nas praças da cidade, crianças de todos os tamanhos se embalam, rodopiam, equilibram-se nas gangorras e curtem os dias menos frios e com sol. Mas o vento!… Esse não deixa de fustigar-nos com aquele friozinho do inverno deste ano, que demora a despedir-se.

E a vida continua com suas certezas e incertezas. Ora no ápice da gangorra, outras vezes caindo fragorosamente no chão. Desde as pesquisas eleitorais, os resultados mudam continuamente, ficando difícil prever quem vai ganhar.

Enquanto isso, nos estádios de futebol, os conflitos são frequentes. E os ataques racistas e de gênero, parece que até cresceram, apesar das leis que os penalizam. Estamos muito longe da democracia que prega a igualdade de todos os cidadãos nos direitos ao respeito e à dignidade. O que poderia ser um momento de prazer, de apreciar algo de seu gosto, transforma-se em ocasiões de perigo de vida. Até o seu Jorge, cantor de voz privilegiada, foi vaiado por causa de sua cor.

Outro dia ouvi uma senhora xingar um nordestino que oferecia sua mercadoria na Rua XV. Ela mandou-o embora, que fosse vender na sua terra, que aqui não era bem-vindo. O coitado saiu cabisbaixo e humilhado.

Nas filas, principalmente de bancos, ouve-se cada uma! Outro dia foi alguém gabando-se de ter logrado os donos de um restaurante por acusá-los falsamente de ter fios de cabelo na comida. E não faltaram desaforos e acusações sobre a má qualidade e a pouca higiene dos alimentos. Tudo mentira, só para não pagar a conta. Felizmente, pude observar a indignação em muitas fisionomias dos presentes.

Parece que a moda, agora, é ser grosseiro, dizer desaforos, não levar ofensa para casa. E o exemplo vem de cima. Nos debates pela TV, os candidatos se acusam das maiores barbaridades, e não poupam palavras de baixo calão. O que esperar do dia 30 de outubro?

Nossa esperança está nas crianças, pois estão aprendendo na escola – e nos lares bem tratados – a serem gentis com as pessoas, com os companheiros, professores e idosos. Espero que elas venham substituir-nos – pois a classe gentil, a dos idosos – está-se acabando, nosso tempo passou. E acredito nas orações dos devotos brasileiros à Mãe Aparecida, que aos milhares compareceram à sua Basílica para rogar que ela proteja o Brasil e o povo brasileiro com a paz, o amor fraterno e o respeito às diferenças sociais, raciais e de gênero.

E que os candidatos eleitos sejam os melhores para representar o povo e suas aspirações.