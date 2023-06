O amor não tem idade

Não sei precisar quando começou a mudança. Mas, em décadas passadas, quando se começou a classificar as pessoas pela sua faixa etária, em idosos, acima de sessenta anos; meia-idade, um pouco abaixo; e jovens, antes dos trinta, era de esperar-se, por parte de cada um, que se comportasse de acordo com seu grupo etário.

As mudanças começaram a aparecer, pelo menos em nossa cidade, a partir dos vesperais dançantes de domingo, no Salão da Capela de Fátima, dos bailes no Clube dos Idosos e de confraternizações pelas datas alusivas.

Os avozinhos deixaram seus velhos hábitos caseiros, a cadeira de balanço e a visita de filhos e netos aos domingos – com os beija-mãos e pedidos de bênçãos costumeiros –, porque algo mais interessante os esperava no seu clube. Lá, eles reviam velhos conhecidos e encontravam outros “velhinhos” simpáticos que os acolhiam. A música de suas saudades os embalava e, aos poucos, vencida a timidez, escolhiam seus pares, e a dança não cessava.

Daí ao início de um romance era um passo, e as mensagens evoluíam para um relacionamento mais intenso, nem sempre “até que a morte os separe”. Os resultados, geralmente, têm sido positivos, pois diminuíram os achaques, a depressão e mau humor.

Houve até casamentos que deram um novo colorido aos últimos dias dos enamorados, provando que o amor é o melhor remédio.

E o amor também se insinua nas filas de banco e nos supermercados, quando olhares se cruzam, gentilezas se trocam e um convite implícito é feito: “Gostas de dançar?”

Entretanto, o amor que une também pode causar inimizades, brigas entre rivais – especialmente entre os jovens – que ocupam as manchetes de maneira desairosa.

E o mundo está precisando tanto do Amor! Para acabar com as guerras que só destroem o que séculos e séculos foram capazes de construir.

É preciso olhar para o próximo e tratá-lo como gostaríamos que fôssemos tratados. Gentileza, simplicidade, humildade são a chave para os bons relacionamentos. Estamos todos no mesmo barco. Lutando pela mesma causa: a Felicidade para a qual fomos criados. E essa causa é o AMOR.