O gosto não é mais o mesmo

A natureza é sábia, obedece às ordens de seu Criador. Segue as leis do clima e das estações. Há uma ordem para preparar, semear, colher e, depois, aproveitar os produtos.

As laranjas são bem-vindas no inverno, esbanjando vitamina C, que preserva contra gripes e todas as doenças respiratórias. Bem como as outras frutas cítricas, limão, bergamota, lima…

Entretanto, as primeiras que apanhamos, antes do dia 24 de junho, nos parecem amargas, e os entendidos explicam: só adoçam depois da Festa de São João. É uma verdade que os mais antigos nos ensinaram e que não perdeu sua validade. Assim como outros ditos populares do tempo de nossos avós: “Cerração baixa, sol que racha”. Ou: “Céu pedrento, chuva ou vento.” Não dão outra. Como eram sábios – ou observadores – nossos ancestrais!

Mas, voltando às laranjas, mais uma vez, neste ano, comprovei que ficaram doces só depois da data prevista. O suco não precisou de tanto açúcar, e elas adoçaram a contento os bolos e pudins. Voltei ao antigo prazer de chupá-las direto, sem dividi-las em gomos, e depois comer todo o bagaço.

Algo, porém, no seu gosto me fez estranheza. Não têm o mesmo sabor das laranjas de minha infância. Quando meu pai, ou mãe ou Dindo descascavam-nas, perguntando se eu queria com tampa, gomos ou um pequeno buraco. E o caldo escorria pelas mangas de minha camiseta, e eu me sentia desconfortável, mas mesmo assim feliz.

Hoje, nas gôndolas dos Supermercados, sinto-me atraída por elas, por sua cor de um tom cenoura, bem lustrosas e convidativas. Fico pensando em como seus produtores conseguem esse efeito. A ciência vem intervindo nas clonagens, enxertos, cruzamentos de frutos, daí surgindo laranjas e bergamotas sem semente, laranjas de verão, umas de polpa vermelha e outras variantes. É bom saber que podemos colhê-las em todas as estações, mas torno a dizer: não têm o gosto das de outrora. Do jeito que a Ciência está evoluindo, talvez chegue o tempo de produzir alimentos em cápsulas, a exemplo dos nutrientes dos astronautas.

Hoje, observo emocionada os pequeninos da família lambuzando-se ao chupar laranjas, e quando são bergamotas, eles mesmos as descascam. Mais facilmente ainda as bananas, que nos tempos de nossos filhos pequenos, eles as recebiam descascadas e cortadas.

O Mundo não é mais o mesmo, e a evolução está cada vez mais rápida e transformadora.

Laranjas de agora, sejam bem-vindas. Sem minhas queixas.