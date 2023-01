O mundo às avessas

Nessas duas temporadas de praia, uma de água doce e outra no Litoral Norte do Estado – ambas presenteadas pelos meus filhos e noras queridos –, pude notar as mudanças que a vida e o mundo sofreram. Notei que, em vez de cuidar das crianças como outrora, inclusive dos meus filhos, agora eles é que me tratavam com todo o zelo que uma criancinha merece. Até o lanche da tarde que eu me oferecia para preparar para a netinha de oito anos, era ela que o aprontava e me trazia com talheres e guardanapos adequados. Meu Deus, que mundo diferente estou habitando!

Nas rodas com os amigos, sorvendo o chimarrão, debaixo dos guarda-sóis, eu era a matriarca admirada pela lucidez e pelo que lhes contavam meus filhos de minhas atividades. Mas, na hora de levantar-me da cadeira de praia muito baixa, sempre alguém me socorria, e eu então sentia o peso de meus anos vividos, que todos os dias agradeço ao bom Pai do céu.

As redes sociais nunca me deixaram alheia aos fatos do mundo todo. Guerras na Europa Oriental que nunca acabam, violência contra a mulher, xenofobia e fome, muita fome pelo mundo. E doenças endêmicas e pandemias. Dá vontade de contribuir para os Médicos Sem Fronteiras, mas, com tantas carências mais perto de nós, e os baixos salários de professora estadual aposentada – será que o Governador já leu minha Carta Aberta? –, apenas é possível atender aos mais próximos.

Não vi nada de exagero nos trajes ou modos de banhistas. Aqui e ali, muitos paizinhos entretendo os filhos pequenos, enquanto as mãezinhas retocavam seus bronzeados. Durante o ano, a mãe se sobrecarregava com os cuidados da casa e dos filhos – dá pra imaginar – e agora os maridos lhes dão as merecidas férias. Isso fui eu que deduzi, imitando a Miss Marple, que sabia observar e tirar conclusões acertadas para desvendar os mistérios. Os jovens, parece que reservavam as manhãs ao descanso das baladas nas boates. Assim me disseram.

Entretanto, fatos de minha cidade querida me chocaram profundamente. Meninas vestidas como se fossem à praia engalfinhando-se em frente do Clube União, na saída da Domingueira. Uma diversão que agradou a tantos idosos – ou maiores de sessenta – para afugentar a solidão, agora servindo aos encontros de namorados e flagrantes de infidelidades que levam à desforra. Como a alma feminina pode ser tão cruel. Um bando caiu sobre uma menina que, mesmo no chão, continuava a receber bofetões e pontapés.

Pensei na fundação do Clube União, orgulho dos caçapavanos. Cidadãos ilustres o planejaram e inauguraram para o encontro de suas tradicionais famílias. Das filhas casadoiras que ali podiam encontrar seu eleito sob os olhos de seus pais.

Clube que, festejando o centenário, lembrou a história da cidade, pois as comemorações mais nobres eram ali que aconteciam. Que pena! Os sonhos que minha geração sonhou, uma quadra de esporte, piscina, cursos de natação e atletismo, a vida desviou.

O que está faltando aos nossos jovens? Ideais nobres, centros de formação, bibliotecas como a do Aldo Garcia, no Clube, com livros que a gente trocava toda a semana, em dias e horários determinados. Naquele ambiente, a gente podia conversar, trocar opiniões sobre leituras, fazer amizades.

Pais, professores, tutores e influenciadores, sociedade, autoridades, vamos cuidar mais de nossos jovens, que eles aprendam o sentido da vida, a fraternidade e o grande compromisso que lhes cabe: fazer deste mundo aquilo que Deus Criador projetou: um ambiente sadio para a nossa felicidade.