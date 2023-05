Os descompassos da vida

Um dia perfeito de outono. Céu azul sem nuvens, nem vento para atrapalhar, temperatura amena. Assim foi o Dia das Mães deste ano. Gente querida chegando com abraços, flores, sorrisos, saudades represadas. Netinhos fazendo a festa, seus cartões improvisados falando do amor que sentem pelos pais e avós, com símbolos da família e retratos dos familiares das três gerações. No caso da minha neta, a semelhança com os vultos desenhados não é mera coincidência. Dá para identificá-los um a um. Momentos felizes que serão guardados na lembrança e em álbuns de fotos. Gente que se ama e é amada, ventura igual não há.

Mas nem todos neste mundo, ou mesmo em nossa cidade, tiveram a mesma felicidade. Crianças órfãs de pais, vivos ou mortos, recolhidas em asilos ou vagando pelas ruas, que não aprenderam o que é viver em um lar, ou os cuidados de uma mãe e a proteção de um pai. Crianças nascidas ao acaso, rejeitadas desde o berço e abandonadas ou com maus-tratos. Filhos de pai e mãe irresponsáveis, que são encaminhados à adoção ou a abrigos de menores.

Conselheiros Tutelares cumprem sua missão denunciando agressões ou abandono. E dão o primeiro passo para encaminhá-los ao ambiente ideal. Mas a solução não é definitiva. O que pode acontecer quando a criança se afasta do ambiente em que foi criada, da convivência com as pessoas de seu sangue, mesmo que não recebam carinho? Sua carência de afeto, geralmente, a acompanha nos lares adotivos ou institutos especializados. Ela é uma estranha no ninho, e esse sentimento pode marcá-la para o resto da vida. E não se pode esperar que se torne um adulto equilibrado, de bons sentimentos e boa conduta.

Ainda bem que toda regra tem exceções, pois há filhos adotivos que se identificam de tal maneira com os novos pais que até os seus jeitos herdam, seguem seus passos e, muitas vezes, são mais apegados e carinhosos do que os filhos biológicos. Ah, se tais casos acontecessem mais vezes!

Fiquei comovida com os parabéns de uma parenta afim, que luta há anos para ser mãe. Depois de muitos tratamentos e tentativas que não deram certo, acabou por conformar-se. Seu esposo não admite adoção. Ela adora observar crianças brincando em pracinha de esporte. E tornou-se uma madrinha de vários bebês no seu círculo de amizades. Seus afilhados a adoram.

Por coincidência, enquanto deixei esta crônica a meio para almoçar, a TV no JA mostrava a iniciativa de vários casais em acolher crianças de Casas de Criança para atividades em seus lares. Lá, os pequenos participavam da vida da família, de esportes, de brincadeiras e, principalmente, de carinho e atenções especiais. Não era uma adoção, mas um bocado de experiência de um lar amoroso. E de esperança…

Lembrei que, no meu tempo de Normalista, nossa professora de Psicologia nos levava a visitar essas instituições e nos estimulava a escolher uma criança para estabelecer um relacionamento afetivo, levando-lhe algum regalo, conversando com ela e ouvindo-a, principalmente. Era difícil ouvir sua voz, muito acanhada a pobrezinha, e as coleguinhas também. Mas, com a continuação de nossas visitas, sempre no mesmo dia da semana, seu olhar se iluminava ao ver-nos chegar e ficava mais à vontade para falar com a gente. Minha menina se chamava Loiva, tinha um olhar triste e um sorriso bonito. Terminou nosso Curso e não nos tornamos a encontrar.

Oxalá nossos abrigos infantis tenham funcionárias com vocação de mãe. Que se dediquem mais a dar carinho a cada criança do que a cumprir horários, para que elas se sintam amadas e cuidadas, como se fosse por sua genitora… E que nos sobre inspiração e tempo nesta vida vertiginosa dos nossos dias para uma visitinha a esses pequenos, e assim dar-lhes o calor de um afeto, a disposição de ouvi-los e entretê-los. Deste modo, o dia lhes parecerá mais colorido, livre do clima sempre igual do ambiente em que passam dia após dia. Com cama, banho, refeições, tudo a hora certa, mas sem o sabor da novidade.

Pois a vida precisa do Amor. Só ele pode polir as arestas.