Os donos da pracinha

Uma pracinha despretensiosa, que não fez parte das belas reportagens contando as histórias das cinquenta praças escolhidas para homenagear Porto Alegre nos seus duzentos e cinquenta anos de vida. Essa pracinha tornou-se o local de encontro de donas amorosas de pets que vivem em apartamentos e precisam de espaço para os seus prazeres, correr, brincar, relacionar-se à moda canina com seus semelhantes.

Quando a jornalista e publicitária free lancer se mudou para o bairro e tomou posse do apartamento financiado – finalmente se despedindo de aluguéis que não paravam de aumentar os preços –, resolveu instalar seu escritório no quarto de hóspedes e aderir ao home office, moda sugerida pela pandemia e pela alta inflação.

Foi quando, nos passeios diários com seus três peludinhos, que salvara da carrocinha e agora exibem uma pelugem de fazer inveja, ela descobriu a pracinha estrategicamente situada em seus caminhos.

Desde então, com sol ou com pouca chuva, à tardinha ou de manhã bem cedo, os cachorrinhos já pressentem o passeio e buscam sua tutora com ganidos e olhares súplices, aceitando docemente as coleiras e guias, porque sabem que o prazer está próximo.

A princípio, a pracinha pareceu-lhe pouco movimentada, uma e outra com seu pet, percorrendo as trilhas entre os canteiros. Foi só num fim de semana, nem verão, nem inverno, que a jornalista encontrou alguns grupinhos animados, em conversas e admirando seus pupilos.

Os mimosos da jornalista se entrosaram primeiro. Rosnavam para uns, davam boas-vindas a outros, conforme seus humores. Assim, eles é que provocam os relacionamentos entre suas donas e uns poucos donos. E daí brotam boas amizades.

Aos poucos, a jornalista e seus colegas da praça vão-se conhecendo, trocando-se informações sobre seus pets, gracinhas, doenças, idas ao veterinário e aos pet shops… As afinidades foram-se revelando, e muitas amizades surgiram, principalmente no grupo feminino.

Havia no grupo algumas empresárias do ramo de modas, outras eram profissionais liberais, jornalistas, arquitetas, de uma gama de diversos outros setores de atividade. Algumas eram divorciadas, outras viúvas ou solteiras, quase todas morando e sustentando-se sozinhas.

E a praça foi ganhando novos contornos, grama bem aparada – ofereciam gorjetas e boa convivência com os jardineiros – e os próprios frequentadores traziam novas mudas de flores e as plantavam eles mesmos.

Seguidamente, geralmente aos domingos ou feriados, havia festas de aniversário dos pets, com bolos e velinhas, chapeuzinhos e outros brinquedos apropriados àquelas comemorações. Natais e Páscoa têm sido alegremente festejados, com pets de gorrinho do Velhinho ou orelhas de Coelho. Uma graça e muitas fotos.

Também aconteciam piqueniques em parques mais distantes, e algumas vezes a proprietária de um sítio próximo à capital, com um canil para seus vinte cães, convidava um grupinho de companheiras mais chegadas para um fim de semana com seus pets naquele aprazível refúgio.

Mesmo nos dias comuns, não faltam trocas de mensagens, pedidos de conselhos para as doenças dos pets e de socorro para alguma dificuldade pessoal. Pois amizade pura e desinteressada não é isso que oferece?

Essa praça deve ter o nome de algum vulto famoso, um General que venceu guerras, um Presidente do século passado. Mas, para mim, o mais apropriado seria “A Praça dos Amigos Fiéis”.