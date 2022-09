Primavera chegando

A Primavera tão aguardada pelos friorentos e por aqueles que se deprimem nos dias chuvosos e sombrios finalmente está chegando, com seus dias mais claros, as flores renascendo nos então maltratados canteiros, e as folhas das árvores, aos poucos, reaparecendo. No próximo verão, elas serão o refrigério dos pedestres suarentos pelas calçadas escaldantes.

Mas, como tudo na vida, as opiniões se dividem. Pessoas alérgicas sofrem com as mudanças do clima. A poeira levantada pelos ventos da estação, o pólen espalhado pelas aves e pelos insetos causam-lhes crises de sufocação que não as deixam gozar das maravilhas da Primavera.

Só de pensar que a vida latente das plantas no inverno, agora, se apresenta com garbo aos nossos olhos maravilhados, emergindo das profundezas da terra amiga que as protegeu no seu sono – isso é uma graça que nos deixa felizes.

A Primavera sempre me afetou positivamente. Tem sido como um livro de contos sombrios que, ao virar a página, logo o enredo se esclarece, e daí seguimos para um final feliz.

Gosto de lembrar outras primaveras de minha vida, e minhas trilhas sonoras – aquelas que amanhecem mentalmente nos meus ouvidos – são todas dedicadas a essa estação. Os piqueniques da escola primária, quando saíamos cantando pela Rua General Osório, rumo ao campinho da Coriolano Castro – onde os carroceiros faziam a sua sesta – eram aguardados com alegria e preparativos. Íamos cantando: “Primavera, volta, volta (…), traze risos e amores, vem com todos teus primores, primavera volta já”.

Mais tarde, com meus alunos, notava logo sua mudança de humor. Eles ficavam mais agitados, os olhos tinham mais brilho, bilhetinhos eram flagrados de um menino ou jovem para sua namorada! E no inverno, nada disso acontecia.

As esperanças se renovam, bem como os afetos. Fica mais fácil olhar o mundo e as pessoas com boa vontade de entendê-las e gostar delas, apesar das diferenças de opiniões.

Por isso, eu espero que nosso clima político, social, humano possa mudar para melhores humores e maior responsabilidade de seus agentes, para que outubro seja abençoado com eleições limpas e bem sucedidas.

Que Deus nos ilumine e proteja de todo o mal.