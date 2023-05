Passamos por maus momentos neste fim de verão e início de outono. Enquanto ao Norte, Nordeste, Sudeste e Centro do país as chuvas castigavam as estradas, derrubavam casas e causavam mortes, nossos campos amareleciam e faltava água para humanos, animais e plantas. Era triste ver nossas terras virando desertos.

Mas quando a chuva começou e não dava mostras de cessar, os lavoureiros e pecuaristas riam sozinhos de tanto prazer. Exceto, naturalmente, aqueles que iniciavam alguma colheita, que teve de ser adiada – ou perdida.

Foram sete dias de chuva, com poucos intervalos. Quando parecia que terminara, ouviam-se os trovões que, felizmente, não foram fortes de meter medo.

Nosso clima vem mudando a cada ano. Agora, em vez de designá-lo de temperado, mais certo é chamá-lo de destemperado. Felizmente, nossa querida Caçapava ainda guarda uns resquícios do que foi outrora. Continuamos com o hábito de providenciarmos um abrigo leve para quando a tardinha chega e o sol se esconde. Então, sopra aquela aragem que é tão do nosso agrado.

Quando a nova semana iniciou, foi como se uma cortina se descerrasse num ímpeto, e as manhãs surgiram luminosas e sem o abafamento dos últimos dias. Foi tão agradável abrir os olhos e, pelas persianas do quarto, ver os raios de sol penetrando. Um ritmo novo animou a casa, as ruas, os pátios com varais cheios de roupa a secar! E nas lojas, pessoas se abraçavam, felizes pelo reencontro e pelos bons resultados das chuvaradas. Acabavam não resistindo à tentação das novidades. Um misto de remorso e prazer ao pagar a conta… do supérfluo. As Evas não negam a sua natureza.

Outra vez, novo recorde. Fomos o município do Estado que teve o maior volume de chuva. Caçapava foi manchete, a vencedora entre os municípios vizinhos que, até então, nos passavam à frente.

Que bom, a justiça foi feita: “Quem ri por último, ri melhor”.

Obrigada, S. Pedro, ouviste e atendeste nossas preces.