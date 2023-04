Sinais dos tempos

Os apocalípticos preparam-se para a breve chegada do Juízo Final. Os sinais o comprovam, pensam. Guerras, inundações, pandemias, conflitos familiares e sociais… O Mundo vai acabar. Faltará água, luz, ar.

Entretanto, tais sinais já não apareceram antes, de tempos em tempos, num ciclo contínuo?

Agora que a pandemia de Covid-19 está sendo paulatinamente suavizada pelas vacinas, nossos problemas são outros. Novo governo, novas bancadas na Câmara e no Senado, Ministérios e Polícia Federal em busca de acordos que unifiquem os propósitos de “limpar” as Casas, penalizar os culpados pelos estragos materiais e morais, e estabelecer medidas que restaurem a ordem e promovam o bem-estar do povo brasileiro. Como nos parecem difíceis de alcançar!

Mas os conflitos sociais não param de acontecer. Nas famílias, nos estádios de futebol, nas baladas e casas noturnas. E os jovens são as vítimas principais. Se ficam em casa, comunicando-se apenas pelas redes sociais, tornam-se neuróticos ou sem amigos de carne e osso. Indo aos bares à noite, é uma roleta russa. Quem garante que voltam vivos para a família?

Pais que levam filhos no colo no meio do campo de futebol para agredir jogadores? Juízes que matam ou agridem esposas? Médicos que matam – ou mandam matar – filhos, mães que torturam e matam seu próprio fruto?

E os sequestros, abusos sexuais e morais de vulneráveis, invasões de moradias, arrastões nas avenidas… São notícias que quase nem chamam a atenção. Banalizaram-se.

Fico pensando nas centenas ou milhares de crianças que são tiradas do pai ou da mãe, ou dos dois, por maus-tratos. Onde ficarão? Quem garante que ficarão protegidas contra os adultos?

Soube, há dias, de uma mãe de sete filhos, todos menores, que foi flagrada batendo em alguns deles. Resultado: perdeu a guarda de todos. A fome, a miséria, o fato de não ter como alimentá-los e a si própria devem ter desesperado a coitada. Que virtude pode subsistir num estômago permanentemente vazio?

Há sempre outro lado da questão que deve ser esclarecido. E perdoado, como Jesus fez à mulher adúltera que seria apedrejada, conforme os costumes da época. “Vai e não tornes a pecar”.

Mas e os espertalhões que imploram à nossa porta por qualquer coisa, um real que seja, para comprar algo a uma filhinha – será que existe? – e recebem alguns reais, porque seu olhar é suplicante e parece sincero. O que acontece a seguir? Num descuido da doadora, ele rouba sua bolsa e desaparece. Esse merece perdão?

Jesus perdoou até ao ladrão, mas a Bíblia, a ele, se refere como “o bom ladrão”.