Trabalhar não é castigo

As opiniões podem mudar, pois, enquanto para certas pessoas o trabalho é uma imposição desagradável, como um castigo, muitos o consideram uma bênção que dá prazer e acrescenta algo valioso para a sustentação da vida.

Conheci duas vizinhas que eram costureiras. A primeira gostava do ofício, de atender as freguesas, de ajudá-las a escolher os modelos nos figurinos e, ao experimentar os vestidos, ficava entusiasmada com seus efeitos ou sentia que devia mudar alguma coisa para chegar ao melhor resultado. E não se entristecia em desmanchar e fazer de novo.

A outra, coitadinha, pedalava sua máquina, contrariada com a vida que a obrigava àquele mister quando seu desejo era bem outro, ser professora ou artista, ter uma loja… Mas a situação financeira da família não lhe permitiu esses vôos, e aprendera a costurar com sua mãe, que, além de cuidar da casa, do marido e dos filhos, era só o que sabia fazer. Por isso, enquanto a costureira da esquina recebia as melhores freguesas, mostrando-se sempre alegre e acolhedora, para ela, vinham roupas para reformar, alargar ou encompridar uma saia, coisas sem graça e difíceis de contentar as suas donas.

Desde cedo, aprendi a distinguir esses dois tipos de pessoas frente a seu trabalho. As que se entusiasmam com ele e as que o fazem sem satisfação nenhuma.

Lembro o dono de uma loja, que eu temia quando criança. Quando me mandavam lá para comprar algum aviamento, ele, do fundo da loja, gritava: “Não tem.” Só para não me atender. A loja era bem sortida, ele a herdara da família, e ali se sentia um pecador cumprindo a penitência.

Em qualquer setor de atividade humana, seja no trabalho braçal, seja no artístico, liberal ou doméstico, sempre admirei a disposição dos que o executam. Um jogador de futebol – mesmo não sendo do meu time – que se lança atrás da bola com todo o ímpeto, parecendo um corcel fogoso – como diria uma parenta minha, leitora de romances água doce –, ou um narrador entusiasmado, que vibra com os embates da partida, transmitindo-nos a intensidade com que ele os assiste, são tipos que admiro, porque nos convencem a participar do acontecimento.

Vejo as filas intermináveis dos que procuram trabalho. Horas e horas, madrugadas e longos dias em busca de seu sustento, não importa se as tarefas sejam ou não de seu agrado. E fico com muita pena. Não fomos feitos para esse fim, mas para sermos participantes das obras deste mundo – o que esteja faltando ao nosso paraíso aqui na terra –, cada um na sua especialidade e vocação, no ofício que empregue os próprios talentos e nos faça felizes e realizados. E seja mais uma obra para beneficiar aos outros.

Neste Dia do Trabalho, quero parabenizar a todos os trabalhadores da cidade, do país e do mundo, que plantam, colhem, criam e abastecem nossas despensas; que cantam, pintam, escrevem para o nosso deleite. Que constroem casas, praças, escolas, pontes e estradas; consertam nossas instalações elétricas e hidráulicas. Ah, quanto bem nos fazem! Que seu trabalho não só lhes garanta o sustento e o da família, mas que lhes cause prazer de exercer seus dons não só para si, mas para todos os que deles precisam.

Vejam como nossos queridos artistas vivem alegres sua longevidade. Gilberto Gil, Roberto Carlos, Maria Bethânia, felizes nos palcos por agradar-nos; Marieta Severo, Fernanda Montenegro, Suzana Vieira, Lima Duarte surpreendem-nos com seu desempenho cada vez mais precioso. Como são alegres em suas reminiscências e se adaptam com espontaneidade aos avanços da modernidade!

Trabalhar é uma bênção que devemos agradecer todos os dias. Não só pelos ganhos materiais, mas principalmente pela felicidade que nos traz e transmite aos nossos semelhantes.