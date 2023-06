Um dia muito importante

Nesta semana, no dia 05 de junho, foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Para os cidadãos responsáveis, a data é da máxima importância, porque nos lembra do compromisso de zelar pela natureza, preservá-la através de cuidados e incentivos e por uma legislação que a proteja, a fim de que a vida em nosso Planeta seja possível.

Diversos atos solenes foram realizados nas Câmaras, Senado e estabelecimentos oficiais, louvando a terra que nos alimenta, as florestas que purificam o ar, as águas que matam a sede, favorecem a pesca e irrigam o solo. E S. Francisco, Padroeiro da Natureza, teve suas palavras lembradas.

Deveria ter sido um dia festivo, não fossem as lembranças de crimes hediondos contra esta natureza – nossa mãe-terra – que nos dá o sustento e as condições necessárias para nossa vida. Mas, nas comemorações, a presença das viúvas de Bruno e Don, o ambientalista brasileiro e seu amigo jornalista inglês, ambos apaixonados pela Amazônia, lembrou suas mortes trágicas e maldosas. Também foram lembrados índios e sertanejos mortos por defenderem seu território contra as devastações e explorações de riquezas naturais por invasores inescrupulosos.

Nas solenidades, ministros e entidades ligadas direta ou indiretamente ao Meio Ambiente lá estavam, emocionados e cheios de boas intenções pelas campanhas de preservação de nosso meio ambiente, mas, ao mesmo tempo, receosos dos embargos que estão surgindo nas bancadas de deputados e senadores que não têm os mesmos propósitos.

E a polarização na vida política do Brasil ainda continua. Até quando?

Estive a ponto de cancelar uma operadora de TV, porque as notícias eram chocantes. Dificilmente uma boa nova para compensar. No último momento, desisti. Tenho de acostumar-me com as novidades do mundo. Minha esperança nunca morre. Vejo as criancinhas de agora, tão mais espertas do que as de outrora. Parece que já nascem sabendo.

Minha sobrinha-bisnetinha de dois anos já passou da categoria de bebê na natação, está um degrau acima. O troféu foi uma touca de banho que ela não quer mais tirar da cabeça. E o bisnetinho da minha mana Regina adora repontar o gado, de chapéu e bombacha, sempre acompanhado do amigo fiel, o Baitaca. E cumprem a tarefa de dentro da camionete, o cão latindo, e o gauchinho gritando “eia, boi”.

E minha netinha, sempre em atividade, tem horas de reflexão e quer saber da vida e da morte, bem como do destino dos humanos. Suas hipóteses são bem possíveis.

Concluo que a vida continua, mas não é mais a mesma que eu conheci.