Velho não, idoso!

As campanhas antirracistas dos últimos anos vêm alcançando notoriedade e muitos resultados positivos. Leis que punem ofensas e atos contra descendentes de africanos, nivelando-os aos macacos, são sancionadas, e suas penas, aumentadas, pois tais atos ferem a nossa Carta Magna, que estabelece direitos iguais a todos os cidadãos natos ou naturalizados em nosso país. E as diferenças por raça, cor, status, gênero e ideologias devem ser respeitadas.

Desde os assassinatos de negros por policiais e seguranças de instituições privadas ou públicas, o clamor dessas injustiças é ouvido e assistido pelos países que seguem os ideais da Proclamação de Direitos Humanos, da Revolução Francesa. Recentemente, assistimos à quebra de estátuas e imagens de heróis da Pátria, quando descobrimos que foram escravagistas e perseguidores dos negros. Passamos um pente fino no passado de nossa História, e sobraram apenas os que agiram com humanidade, tratando a todos os cidadãos com direitos iguais perante a Lei e a Justiça.

Mesmo assim, chamar um afro-americano de macaco, proibir-lhe de entrar pela porta principal de um prédio ou pelo elevador social ainda estão acontecendo. Mas quem tem juízo cuida-se para não dizer a palavra “negro”, porque é considerada uma transgressão. E pode dar cadeia.

Entretanto, ainda não se tomou nenhuma providência – que eu saiba – sobre a maneira de tratar as pessoas de mais idade. E elas se ressentem de serem chamadas de velhas.

O velho ali da esquina, a velha furando fila, não há respeito com eles. No trânsito, então, os xingamentos são frequentes. “Sai do meio da rua, velha”. Ainda bem que, nessa idade, ouve-se mal, e a acompanhante, ao lado, é que fica indignada por nós.

Pior é quando estamos numa roda de amigos e ninguém dá atenção às vovós e aos vovozinhos. “Eles não entendem de nossos assuntos”, pensam. Não têm opinião sobre política ou casos que acontecem todo dia. Pra eles, uma cadeira de balanço, a novela das nove, e chega. Eles contam histórias de seu passado – que nem os netos ligados à Internet gostam de ouvir – ou dão receitas de quitutes de família. “São muito complicadas e cheias de calorias”, pensam as noras. Agora, tudo é mais prático com micro-ondas e aparelhagem elétrica.

Eles estão muito errados. Os idosos não ficam só remoendo os tempos idos. Estão muito atentos às novidades modernas, às notícias locais, internacionais e do país. Sofrem com as calamidades, fazem doações aos necessitados, rezam por filhos, netos, amigos e conhecidos que lhes pedem orações.

E muitos ainda malham nas academias, fazem cursos de Informática ou de Artesanato, participam de reuniões na Paróquia, torcem pelo seu time e votam nos candidatos de sua confiança.

Quantos deles são o arrimo de suas famílias, com desempregados ou com sub-empregos que não são suficientes para sustentar sua prole. E também são os depositários de nossa História, dos costumes e tradições locais.

Confiná-los em abrigos com outros de sua faixa etária não é a melhor solução. Eles querem estar no meio dos acontecimentos, dar suas opiniões, fazerem-se ouvir. E conviver com crianças, jovens e adultos, pois já tiveram a experiência de viver todas as etapas da vida e são capazes, ainda, de dar conselhos.

Agora, eles só pedem respeito: por sua vagareza, por esquecerem ou confundirem os nomes de parentes e amigos, porque as memórias são tantas que não cabem na mente. E aceitem seu carinho e sua vontade de ajudar.