Voltando aos velhos hábitos

Nas famílias antigas, o café da tarde fazia parte dos cerimoniais do dia. Alguém se oferecia para buscar o pão bem quentinho na padaria mais próxima. Seu Pedruca, com aquele pão d’água que fez parte importante da história da cidade, era o mais procurado nessa hora.

Nos dias de chuva, então, aquele encontro da família era gostoso demais! Havia a manteiga da fazenda dos Dias e o mel de um freguês conhecido. Mas o recheio mais importante eram as conversas, as gentilezas no servir as xícaras, passar o prato do pão e seus temperos.

Tal hábito foi possível porque os expedientes nas repartições e nas escolas tinham dois turnos. De manhã, das oito e meia até as onze e meia; e de tarde, das treze horas e meia às quinze e meia. Isso por ser a população e o alunado bem menor, e os alunos podiam ocupar a escola de manhã e de tarde. E os trabalhos nas repartições e lojas não tinham a pressa dos dias atuais. Lembro Dona Filhinha atravessando a rua com a bandeja do café, a caminho da loja do marido, ali perto.

Enquanto estive na ativa, tomava um cafezinho na sala de professores, na hora do recreio, e perdi o costume da terceira refeição da família.

Pois agora, na aposentadoria, esse velho hábito voltou mais forte, e é um prazer, renovado todas as tardes, sentir-me rodeada por familiares queridos, alguns remanescentes da época de minha primeira família, e outros da nova era, que não param de surgir para preencher os espaços e amenizar as saudades.

Agora, além das conversas e troca de notícias, há momentos de os adultos do grupo mostrarem no celular fotos recentes de netinhos e bisnetos crianças e suas gracinhas.

A mana Regina é a que recebe mais gente nessa hora. A mesa fica pequena para filhos, netos, irmãos e sobrinhos. Mas sempre se dá um jeito, e ninguém fica sobrando. E a reunião vai-se estendendo até a chegada dos membros ainda ativos, depois que encerram seus expedientes.

O hábito do beijo ao chegar e ao sair só foi interrompido na época da Covid-19. Leva uns bons minutos até completar a roda. E os abraços também são demorados. E no último momento, alguém lembra: “Vamos bater uma selfie!” E a foto é enviada para os familiares ausentes. Assim, o círculo se fecha. Todos no mesmo abraço.

A vida é bela, onde reina o amor.