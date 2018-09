A Associação dos Núcleos de Produtores de Terneiros de Corte (ANPTC-Sul) realiza nos meses de setembro e outubro, o circuito de feiras de terneiros de primavera. No total, serão ofertados mais de oito mil animais.



Estão programados remates em Bagé no dia 27 de setembro e 31 de outubro, Caçapava nos dias 04/10, 01 e 10/11, Cachoeira dia 10/10, São Sepé 16 e 23/10 e Pinheiro Machado no dia 24 de outubro.



A ANPT Sul destaca que a parceria entre os núcleos de produtores de terneiros tem possibilitado com a venda de animais de excelência em padrão genético.