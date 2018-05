Entidade foi homenageada na Feira do Livro na sexta-feira

Foto: Divulgação

Fundada em 03 de maio de 1968, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) completou 50 anos de existência nesta quinta-feira. Atualmente a sua diretoria tem na presidência o empresário Luiz Alberto Coradini e a escola especial, sob a coordenação da diretora Marinês Razzera Huerta, conta com uma equipe de trabalho composta por professores, técnicos e funcionários, num total de 28 profissionais, para o atendimento médio mensal de 150 alunos deste município e de Sanatana da Boa Vista.



Para registrar a data do seu cinquentenário, a entidade realizou confraternização interna com a presença de ex-professoras e programou diversos eventos a ocorrerem até o final deste ano. Estão previstos um super bingo beneficente, jantar-baile e o lançamento de boletim informativo, entre outros. Uma camiseta comemorativa ao aniversário está à venda, sob encomenda, ao preço de R$ 20,00.



Na terça-feira, dia 1°, a entidade filantrópica recebeu homenagem especial da Feira do Livro, oportunidade em que houve apresentação do Grupo de Expressão Corporal da APAE, sob a coordenação da professora Ana Lúcia Rockembach; manifestação da oradora Marilene Perez Chaves; depoimento do presidente Luiz Alberto Coradini; e apresentação do trabalho da APAE, através de painel coordenado pela diretora Marinês Razzera Huerta.



E nesta sexta-feira, dia 04, às 19 horas, haverá mais uma homenagem pelo aniversário, desta vez por iniciativa da Câmara de Vereadores, através de sessão solene a ser realizada no Salão Paroquial, também como parte da programação da Feira do Livro 2018.

Por Osvaldo Carlos Dias