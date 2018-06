A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) promove super bingo beneficente nesta sexta-feira, dia 08.



O “bingão” da APAE, que faz parte da programação de seus 50 anos de existência, terá lugar na sede da Associação de Trovadores Ruy Freitas, com início às 20 horas. Excelente premiação, com destaque especial para grande quantidade de carne de gado, ovelha, porco e frango, além de outros brindes, estará em jogo. Compareça, prestigie e colabore com a APAE, que mais uma vez está precisando da sua ajuda.

Por Osvaldo Carlos Dias