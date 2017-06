Apae tem filantropia renovada

O ministro Osmar Terra, do Desenvolvimento Social, deferiu na quinta-feira, 22, pedido de renovação de filantropia da APAE de Caçapava do Sul. O ato deve ser publicado no Diário Oficial da União, no decorrer desta semana.

A decisão foi comunicada pela assessoria parlamentar do deputado federal Luiz Carlos Heinze, ao coordenador regional da Federação das APAES/RS, empresário Roberto Zamberlan, que repassou ao presidente da APAE, Luiz Alberto Coradini.

Passando por sérias dificuldades financeiras desde o início do ano, quando findou a vigência do período de filantropia e houve o bloqueio de todos os recursos federais e municipais, a APAE estava aguardando a revalidação do processo, cuja tramitação, normalmente demanda bastante tempo para acontecer.

Por isso, reivindicou o auxílio do parlamentar que, ao saber da situação extremamente difícil da instituição, solicitou pessoalmente ao Ministro a urgência no deferimento do pleito, no que foi atendido de imediato.

Resolvido o problema, a direção da APAE reconhece a agradece de público o trabalho extraordinário do deputado Luiz Carlos Heinze, que tomou para si a incumbência de resolver a situação de forma definitiva.



Por Osvaldo Carlos Dias

25.06.17