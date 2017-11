Apaixonados por fuscas tem encontro marcado no parque

O Parque de Exposições do Sindicato Rural de Caçapava do Sul receberá centenas de pessoas apaixonadas por carros antigos no sábado e domingo, dias 25 e 26 de novembro, a partir das 9h.



Motoristas de Fusca, Variant TL, Kombi, Gol, Passat, Brasília e outros derivados da marca Volkwagen, estarão reunidos no 2º Encontro de Fuscas e Derivados da Região da Campanha promovido pelo Grupo Arteiros Volks Clube.



Haverá shows musicais, brinquedos para crianças, mateada, praça de alimentação, distribuição de brindes, exposição de bicicletas, artesanato e Mercado de Pulgas. A entrada solidária é um quilo de alimento não perecível. O valor da inscrição por veículo custa R$ 30,00. Quem preferir pode acampar no local.



Mais informações pelo celular e WhatsApp (55) 9 9723 5067 ou Facebook.



Galeria de Fotos do 1º Encontro em 2016



DETALHES

1º Encontro de Fuscas e Derivados da Região Campanha



COMO CHEGAR

Parque de Exposições Eliseu Benfica em Caçapava