Aplicativo coloca serviços da Corsan na palma da mão do usuário

A partir de agora, os mais de 6 milhões de clientes dos 316 municípios atendidos pela Corsan podem usar os serviços online da empresa no celular. Disponível para sistemas em Android e iOS, o App Corsan disponibiliza os principais serviços, como emissão de segunda via da conta, situação do abastecimento de água e consulta de faturas. O lançamento do novo aplicativo móvel foi na manhã desta quinta-feira (29), em ato no Palácio Piratini.

O destaque do novo canal de autoatendimento é que o usuário pode informar vazamentos de água e de esgoto, falta de água e outras necessidades de serviço. Estas serão automaticamente incluídas no roteiro de trabalho das equipes da Corsan e poderão ser acessadas no histórico de solicitações do cliente.

O aplicativo é mais um canal para relacionamento com o público, que já conta com Corsan 24 Horas (0800.646.6444), Fale Conosco (via www.corsan.com.br) e redes sociais (Facebook e Twitter), além do atendimento nas unidades de saneamento.

Fonte: Mirella Poyastro/Secom