Em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de um suspeito de homicídio na Vila Sul, a Polícia Civil, com apoio da Brigada Militar, encontrou uma espingarda calibre 20 com cano serrado, quatro cartuchos calibre 20, dois carruchos calibre 38, um facão e 139 pedras de crack.

Segundo a Polícia Civil, o morador não estava na casa no momento da ação. Ele é suspeito de tentativa de homicídio no posto Stadium no dia 21 de janeiro.