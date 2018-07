A Câmara de Vereadores aprovou o projeto de lei que autoriza o convênio entre a Prefeitura e o Hospital de Caridade Dr. Victor Lang para manter o funcionamento do Pronto Atendimento. O projeto foi aprovado com oito votos a favor e dois contra.

Votaram a favor os vereadores Mariano Teixeira, Jussarete Vargas, Ricardo Rosso, Silvio Tondo e Mano (PP), Marcia Gervásio, Paulo Pereira (PDT), Caio Casanova (Solidariedade). Votaram contra Boca Torres (PT) e Alex Vargas (MDB).



Os vereadores Boca Torres e Alex Vargas justificaram o voto contrário devido ao pouco tempo para análise do projeto.



– A gente sabe que o regime de urgência é 15 dias, mas eu não tinha como votar nesta semana ainda porque dúvidas surgiram de última hora, como os valores que serão repassados para o pagamento de funcionários e sobreaviso médico. Não sou contra o convênio com o Hospital, mas queria mais tempo para apreciar a matéria e tirar minhas dúvidas – disse Boca.



De acordo com o projeto, a Prefeitura pagará por mês ao hospital aproximadamente R$ 300 mil, referentes à administração do Pronto Atendimento e do Centro de Oftalmologia.



O novo contrato terceiriza o serviço do Pronto Atendimento do município ao hospital.



A votação do projeto foi marcada por muitas discussões no plenário, tanto que o presidente da Câmara, vereador Marquinhos Vivian (MDB), interrompeu a sessão por 10 minutos para que a Comissão de Saúde se reunisse e chegasse a um acordo para a votação.

Valores previstos

– Plantão médico: R$ 83.520,00

– Provisionamento de plantão: R$ 1.392,00

– Suporte médico especializado ao plantão 24h nas quatro clínicas básicas (clínica, cirurgia, pediatria e obstetrícia): R$ 97.584,00.

– Suporte médico anestésico especializado: R$ 8.000,00

– Serviço de pessoal (enfermeiros, recepcionistas, técnicos em enfermagem, auxiliares administrativos e auxiliares de serviços gerais): R$ 74.243,00

– Exames laboratoriais, de raio X e eletrocardiograma: R$ 26.947,00

– Centro de oftalmologia: R$ 21.924,00