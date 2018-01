Aristides Costa assume a Secretaria de Educação de Caçapava

Secretário de Educação Aristides Costa e o prefeito Giovani Amestou

(Foto: Prefeitura/Divulgação)

O novo secretário de Educação, o professor Aristides Saul Teixeira Costa, que há mais de 40 anos atua na área de Educação, assumiu nesta segunda-feira (22) a pasta no Município de Caçapava do Sul.

Com vasta experiência na área, Aristides, que até o ano passado era o responsável pela 13ª Coordenadoria Reginal de Educação (onde atuou por 3 anos), se apresentou à equipe administrativa da Seduc (ao lado do Prefeito Giovani Amestoy), frisando o diálogo, parceria e continuidade nos projetos que estavam sendo desenvolvidos, além de inovação, conforme prevê o plano de governo da atual Administração.

“Vamos dar continuidade a abertura do ano letivo, que deve ocorrer nos próximos meses, e em projetos bons que estão em andamento. E já planejar, para que consigamos concretizar, conforme os anseios do atual prefeito, uma escola técnica, com disciplinas variadas, entre elas voltada para o agronegócio, e de turno integral para o ano de 2019”, frisou Aristides.





Pós-graduado na área de Educação, ex-Prefeito de Lavras por duas gestões e com experiências como assessor parlamentar da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, da Assembleia Legislativa Gaúcha e da Câmara de Deputados em Brasília, Aristides disse que esta semana vai se interar da pasta e visitar escolas, Sinpronc e Câmara de Vereadores.

“Conheço boa parte dos profissionais ligados à area de Educação em Caçapava, devido minha experiência como Coordenador Regional, pois muitos professores do Estado dão aulas no município, além de, também, manter diálogo com Sindicato do Professores e participar de parcerias e eventos desenvolvidos pela Seduc caçapavana. Quero dialogar com todos para ouvir os anseios e construirmos juntos, dentro do planejamento, ações para melhorias”, disse o Secretário.

Aristides também lembrou que tem conhecimento de muitos projetos no Estado devido seu ex-posto na coordenadoria, e que podem ser desenvolvidos pela educação em Caçapava do Sul, e que bem conhece as Leis que regem a educação, em suma Federal e Estadual.

O secretário também é ex-presidente da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), com trânsito na Secretaria de Educação do Estado:

“Estou aqui para somar, agregar. Meu trabalho é em equipe e, enquanto professor que sou, sabemos que o maior meio transformador de uma sociedade é a educação. Só ela é capaz de mudar o indivíduo, o meio em que ele está e, consequentemente, a sociedade ao seu entorno”, disse à equipe da Seduc na manhã de hoje ao se apresentar.

Sobre a cogitação de seu nome para candidato a Deputado Estadual, pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), Aristides frisou: Se fosse concorrer, não aceitaria ser Secretário neste momento. Sou professor e me orgulho e é na Educação que quero estar”, falou Aristides, descartando a disputa eleitoral.



Comunicação da Prefeitura