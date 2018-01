Aristides Costa é o novo secretário de Educação

Costa coordenou a 13ª CRE entre anos de 2015 a 2017

A Prefeitura Municipal informa que está fazendo mudanças administrativas. Dentro deste realinhamento de planejamento de Governo, a Educação sofrerá alteração no quadro da Secretaria. Leslie Maicá de Melo deixa a secretaria nesta semana e quem assume a partir de segunda-feira (22) é Aristides Costa.

O motivo da mudança é um realinhamento do projeto de plano de Governo

“Nós agradecemos o serviço prestado pela Leslie, gostaríamos de tê-la conosco na equipe de governo, a convidamos para assumir a chefia de outro setor, por um alinhamento administrativo, convidamos o Aristides, que também tem amplo conhecimento na área”, disse o prefeito Giovani Amestoy..

Leslie Fala de sua gestão

A secretaria fez um balanço de sua passagem pela secretaria, falou dos andamentos dos projetos desenvolvidos durante sua gestão e da criação de novos projetos que deixa de herança ao novo Secretário, como, por exemplo, “Prefeito Mirim” e “Um Novo Olhar para a Educação”:

“Estou saindo da Secretaria de Educação com o sentimento de dever cumprido. Sempre tive respeito, comprometimento e ética profissional. Realizei um trabalho sério com minha equipe, sempre respeitando e valorizando a educação municipal”, disse a Secretária.

Leslie informou que não foi possível realizar todos os projetos almejados em 2017, mas que foi um ano de grande aprendizado e de valorização da Educação:

“Fiz todos os ajustes necessários dentro da realidade que recebi e de acordo com a autonomia a mim concebida para tomar as decisões naquele momento. Tive orgulho de trabalhar com todas as equipes diretivas e suas comunidades escolares. Tendo todo apoio nas realizações dos projetos propostos”, disse Leslie, que pretende voltar a atuar nas escolas do município como professora ou orientadora. “Sei do meu reconhecimento profissional e agradeço a oportunidade, inclusive do Sindicato, que me indicou ao prefeito, em 2016, para ser Secretária”, completou a funcionária pública há 29 anos.

Leslie falou ainda de sua equipe, agradecendo a parceria

“Valorizei todos os colegas da rede municipal, pois convidei para atuarem na minha equipe somente professores da rede, o qual me orgulho de fazer parte. Agradeço todos os setores da Seduc pela parceria e competência de fazerem acontecer a Educação de qualidade, todos os dias, com dedicação e qualidade”, findou.

Novo Secretário

Aristides Costa esteve a frente da 13ª Coordenadoria Regional de Educação do Estado de 2015 a 2017 e têm vasta experiência na área.

O secretário, que assume na segunda-feira (22) tem ampla experiência na área e já passou por chefia de gabinete do Governo do Estado, além de ter trânsito junto a Equipe do Fundo Nacional de Educação (FNDE).

Aristides também foi ex-prefeito de Lavras do Sul por duas gestões, o que lhe garante ampla experiência política e onde desenvolveu trabalhos na área educacional que lhe garantiram prestígio e o convite para assumir a 13ª Coordenadoria.

Sindicato dos Professores

O prefeito Giovani reuniu-se com categoria na manhã desta sexta-feira (19) na pauta, além do anúncio da troca de secretaria, foi feito um balanço sobre os avanços da educação em 2017 e sobre os projetos de 2018 e as tratativas do reajuste salarial.

A Presidente do Sindicato, Dolores Stel, disse que não conhece o trabalho do futuro secretário, mas que ouve falar muito bem e que a preocupação do Sindicato é com as escolas e funcionários (professores e equipe), mas acredita que o Aristides aproveitará as oportunidades para desenvolver a Educação do município.

Na reunião também foi discutido a reforma de escolas que estão em andamento, como Pedacinho de Gente e Creche da Vila Henriques, ano letivo, novas vagas, valorização da classe, sobre o terreno do sindicato, para construção de melhorias para associados, entre outros. A Secretária Geral, Cássia Freitas participou da reunião.



Fonte: Comunicação da Prefeitura