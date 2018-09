O Armazém de Bebidas foi alvo de assaltantes na noite de domingo, dia 23. O crime ocorreu por volta das 22h, na rua General Osório, esquina Barão de Caçapava. O funcionário da empresa e um cliente não foram feridos.

As imagens das câmeras de segurança do local, mostram a ação de três homens. Um deles estava armado e usando uma mascara para cobrir o rosto. Os ladrões levaram dinheiro do caixa e vários produtos. As imagens do assalto foram compartilhadas pela proprietária do estabelecimento nas redes sociais.