Equipe da nova temporada do Arrancadão de Carros (Foto: Divulgação)

A nova temporada do Arrancadão de Carros terá início no próximo, dia 14 (sábado) a partir das 16h, na pista no Rincão dos Godinhos. Na sexta-feira, dia 13, haverá treino livre para os pilotos inscritos.

Segundo o organizador Ignácio Lemos, neste sábado, dia 7, haverá treino livre e no dia do evento terá ainda festa ao ar livre.

– Os ingressos ao público estão sendo vendidos com Promoters, Posto Cantarelli e Auto Spa Estética Automotiva. O primeiro lote R$ 5 e o segundo lote R$ 10. A inscrição por carro custa R$ 35 – informou.



Equipe do Arrancadão

Ignacio Lemos

Gilnei Razzera

Lacava

Alexandre Fonseca

Igor Andrade

Tafferson Maciel

João Vitor Milano

Mauricio Benites

Robson Jaime

Cássio Bonoto

Carlos Chaves

Felipe Milano

Pablo Macedo