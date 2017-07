Arteiros Volks Club faz doação de brinquedos para EMEI

A doação foi feita por Rafael Nery, um dos diretores do grupo

O grupo Arteiros Volks Club fez uma doação de brinquedos para a EMEI Alfredo Duarte. A entrega aconteceu na manhã de terça-feira, dia 04, e foi feita por um dos diretores – Rafael Nery – para a turminha do Maternal 1.

Os Arteiros Volks Club foi criado em 2015, com o propósito de reunir os apaixonados por fuscas e seus derivados: Brasília, Kombi, Variant, TL e SP2.

O grupo tem 40 integrantes e não possui fins lucrativos. Promove encontros de carros, mateadas, arrecadação de brinquedos, material escolar, roupas e alimentos.

O primeiro encontro realizado em novembro de 2016 foram arrecadados meia toneladas de alimentos. Já a segunda edição, entrará no calendário de eventos do município e já tem data definida. Será nos dias 25 e 26 de novembro, no parque de exposições Elyseu Benfica.