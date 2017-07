Arthur é tetracampeão gaúcho de futebol americano

O Santa Maria Soldi ers venceu o o Juventude FA por 31 a 7 e sagrou-se Tetra Campeão Gaúcho de Futebol Americano na tarde deste sábado, dia 1º, no Estádio Presidente Vargas.



O caçapavano Arthur Danzmann Chaves (45) , atleta da equipe santa-mariense, conquistou o segundo título consecutivo. Amigos e familiares viajaram à cidade vizinha para torcer para os soldados no “Santa Maria Bowl”.



Em 2016, Arthur disputou com Soldiers o Gigante Bowl no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, onde os soldados conquistaram o tricampeonato.

(Fotos: Divulgação)