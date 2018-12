“Este é um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade” Neil Armstrong

Empenho, criatividade e certa delicadeza são tons do Projeto Caminhos do Sul da América que há sete anos vem desenvolvendo atividades com características de Engenharia Social. Trabalha o território e a comunidade, pela e para a comunidade, buscando o desenvolvimento principalmente através de eventos sócios-culturais e educativos. Somam-se todas as interfaces alcançadas por esta via, como por exemplo, a melhoria do acolhimento a cidade e ao Turismo.



Pois, uma sociedade só avança quando as instituições e a cidadania são fortes, e estas não sobrevivem sem a Cultura que é um elemento transformador. Certamente, por exemplo, para combater a violência temos que incentivar mais a Cultura.



Em 2018, atuamos na Feira do Livro de Caçapava do Sul no Estande do Sebo, produzimos exposições de cunho educativo com conotação urbana, promovemos o Concurso Cultural 2018 e alimentamos reflexões a sociedade sobre o Patrimônio Histórico e Cultural de Caçapava do Sul.



Entrando para o oitavo ano, em 2019, o Projeto Caminhos do Sul da América continua com a mobilização comunitária e avança no setor que sempre foi sua meta principal: turismo e qualidade de vida.



Em Paródia com Armstrong que, em 2019, completa meio século que chegou a lua; de pequenos passos podemos dar um salto para a construção de uma Caçapava do Sul melhor.



Assim, agradecemos os apoiadores, colabores e comunidade caçapavana participativa, almejando a todos: próspero 2019 mantendo-nos juntos, com muita saúde!

Lislair Leão