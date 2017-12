Artigo Dr. Leonardo Teixeira – Cirurgia plástica após cirurgia bariátrica

Com a popularização crescente da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida, as cirurgias plásticas para correção da flacidez e excesso de pele decorrentes das grandes perdas de peso após esse tratamento, vem crescendo simultaneamente. Até mesmo porque uma cirurgia bariátrica pode ter como consequências a necessidade de várias cirurgias plásticas em uma mesma pessoa.



A mais procurada é a Abdominoplastia, seguida de mamoplastia, braquioplastia, coxoplastia, e por fim a ritidoplastia ou cirurgia de face em que na maioria das vezes é realizada naqueles casos em que o paciente faz a cirurgia bariátrica em idade mais avançada. Não existe uma sequência rígida para realização destes procedimentos, o paciente vai iniciar por onde está mais o incomodando.



A condição necessária para iniciar as correções é a estabilização do peso o que ocorre em torno de um ano e meio após a cirurgia bariátrica, além de um pré-operatório rigoroso com a estabilização da hipertensão e diabetes patologias comuns nesses pacientes.



Atualmente os pacientes têm como opção realizar estas cirurgias, particular ou através de alguns convênios como a Unimed, neste caso é necessário passar por uma perícia para autorização.

Lembre sempre, antes de realizar qualquer cirurgia, de procurar um profissional qualificado, e após isso boa sorte!



Dr. Leonardo Teixeira

Cirurgião Plástico