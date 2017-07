Diante da crise ética e política que vivemos em nosso país, é natural e aceitável que estejamos revoltados e descrentes dos políticos de todas as esferas. Todavia, é necessário que façamos uma análise e reflexão acerca do que nos rodeia.

Ao pisarmos na calçada, ao colocarmos o lixo na lixeira, ao atravessarmos uma rua pavimentada, enfim, nas mais diversas atividades do cotidiano nos utilizamos de bens e serviços públicos, por exemplo, as escolas públicas, a assistência social e saúde. A grande maioria dos brasileiros não possui plano privado de saúde e utiliza o Sistema Único de Saúde (SUS).

Por melhor que seja nossa situação financeira, nossos rendimentos oriundos de atividades rurais, comerciais, profissionais liberais, servidores públicos, todos nós contribuímos para a geração do bolo de receitas que financia os bens e serviços públicos e de alguma forma nos utilizamos deles.

Para atender às mais diversas necessidades da população, o gestor dispõe de variadas fontes de recursos, sendo as maiores o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O primeiro é uma transferência constitucional da União, composto, atualmente, de 24,5% da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

A transferência do ICMS é de competência estadual e distribuído 25% do bolo para todos os municípios. O rateio da arrecadação do ICMS, elaborado pela Secretaria da Fazenda do Estado do RS, é definido por uma série de critérios estabelecidos em lei.

Na sequência, temos a transferência do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) que 50% pertence ao Estado e 50% ao município onde o veículo for emplacado.

Com menor representatividade, as receitas próprias dos municípios, tais como: IPTU, ITR, ITBI, ISS, dentre outros. Ressalta-se que na grande maioria das cidades essas receitas têm baixa arrecadação, constituindo-se em elevada divida ativa.

Importante ressaltar que todas as receitas de transferências e tributárias que citamos acima, sofrem retenção automática de 20% para o FUNDEB, em função de determinação da Constituição Federal, o que chamamos de vinculações constitucionais, tema a ser abordado em próximo artigo.

Salientamos que no site do Tribunal de Contas do Estado, em atendimento à lei de acesso à informação e para fomentar o controle social, encontram-se os valores repassados para os municípios, que poderá ser acessado no mapa disponível em www.tce.rs.gov.br/publicações/controlesocial.

Ione M. Carvalho dos Santos

Auditora aposentada do TCE-RS

Especialista em Finanças Públicas e Controle Externo

ionecarvalhoc@gmail.com