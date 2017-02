Árvores levadas pela enchente colocam em risco a ponte dos Lanceiros

Os vereadores foram procurados pela comunidade do Lanceiros porque os moradores estão preocupados com a situação da ponte. A obra de concreto foi concluída em 2014 e devido a chuva, muitos galhos de árvores se acumulam embaixo da estrutura.

No início da semana algumas pessoas decidiram colocar fogo nos galhos com o objetivo de desobstruir a ponte. Essa ação deixou os moradores apreensivos, pois segundo eles pode provocar rachaduras no local.

O presidente da Câmara Ricardo Rosso (PP) e o vice Marco Vivian (PMDB) estiveram lá, na quarta, dia 1º de fevereiro, para verificar o fato. Eles intercederam junto à administração para que a secretaria de Obras agilize a limpeza do local. O Presidente falou com o Prefeito pessoalmente, porque uma outra enxurrada pode comprometer a estrutura da ponte. ” O Prefeito ficou preocupado e vai solicitar a Secretaria de Obras uma ação no local”, disse Rosso.