As melhores empresas, os melhores profissionais de 2017

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) realizou a entrega do troféu aos ganhadores do 20º prêmio Mérito Empresarial e Profissional (2017), na sexta-feira, dia 24 de novembro de 2017, no Clube União Caçapavana.

Neste ano, os premiados foram recepcionados pelo violinista Douglas Mendes. A apresentação e chamada dos ganhadores foi feita pelo empresário e palestrante Gustavo Bozetti. O show de encerramento do pianistaRodrigo Solton, que pela primeira vez se apresentou em Caçapava. A festa teve prosseguimento no sábado à noite, com o Baile dos 50 anos da CDL, animado pela banda Cia Show 4.

(Foto: SiteTNT Produtora)