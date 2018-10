Evento da Juventude da Assembleia reuniu evangélicos de Caçapava e região

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Caçapava do Sul realizou a vigésima segunda edição do Congresso de Jovens, nos dias 20 e 21 de outubro (sábado e domingo), no Templo Sede. No domingo, ao meio-dia aconteceu o almoço de confraternização no Salão de Eventos.



Com o tema “Escolhi Sonhar os Sonhos de Deus”, o congresso reuniu centenas de evangélicos de Caçapava, Lavras do Sul, Pantano Grande e várias cidades do Estado.



O Pastor Izar Andrade e o Dirigente da Juventude, evangelista Maikon Fonseca coordenaram o evento que teve apresentação do Coral de Jovens da Igreja e dos Irmãos Viana, “Os Cantores da Bíblia”, de Matinhos, no Paraná.



A dupla formada pelos pastores e irmãos José Carlos Viana e Davi Viana, apresentou o repertório de clássicos da música evangélica do CD “Matando Saudade”. O Congresso de Jovens teve a presença do Prefeito Giovani Amestoy e dirigentes e jovens da Assembleia de Deus de Lavras do Sul.

