Assembleia lança concurso para preencher vagas de nível médio e superior

Foi publicado hoje no Diário Oficial da Assembleia Legislativa o edital para realização de concurso público para preenchimento de 51 vagas para cargos de nível médio e superior. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas no site da Fundatec, www.fundatec.org.br/portal/concursos/ que organizará o concurso e onde o edital está disponível. Também há um link na página principal do site da ALRS (www.al.rs.gov.br) .



Prazos

As inscrições iniciam hoje e podem ser feitas até o dia 19 de fevereiro. As provas objetivas (todos os cargos), discursivas (nível superior) e redação (nível médio) acontecem no dia 8 de abril.



Cargos

São 10 vagas de nível superior, para as funções de analista legislativo (nove vagas) e procurador (uma vaga). Dentro das vagas de analista legislativo, duas são para administradores, três para contadores, e uma vaga para cada um dos cargos de arquiteto, engenheiro mecânico, engenheiro elétrico e analista de TI.



As 41 vagas de nível médio se dividem entre seis vagas para agente legislativo (área da segurança, com teste de aptidão física e psicológica) e 35 vagas para técnico legislativo. Para o nível médio há reserva de vagas para pessoas com deficiência e pessoas negras ou pardas.



Os vencimentos para os cargos de nível superior são de R$ 9 mil para analista e R$ 23 mil para procurador. Para os cargos de nível médio os vencimentos são de R$ 6 mil.

