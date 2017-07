Assinado protocolo de intenções do Balcão Cidadão em Lavras

O assessor da Diretoria Administrativa da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), Arthur Brito, recebeu quarta-feira, dia 05, na sede da Fundação, o prefeito de Lavras do Sul, Savio Prestes.

Na oportunidade foi assinado o protocolo de intenções para instalação de Balcão Cidadão no município. Com a formalização da assinatura, será realizada uma visita técnica para avaliação do local onde será instalada a unidade.

Os Balcões são instalados em municípios com menos de 20 mil habitantes. Oferecem os serviços de intermediação de vagas de emprego, encaminhamento de Carteira do Trabalho e orientações sobre o Programa Gaúcho do Artesanato.

Com informações da FGTAS / Sine

11.07.2017 – 17h08min