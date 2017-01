Atletas de Caçapava vão para times da Chapecoense e Lajeadense

Quatro atletas caçapavanos estão de partida para alçar novos voos: Kassio Colares, Marcelinho Peres e Pedro Ilha, que embarcaram hoje, rumo ao time de base do Lajeadense, e Filipe Machado, que embarca dia 15 rumo ao time de base da Chapecoense.

Segundo a Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura, os jovens talentos foram apresentados aos times de bases para testes pelo “olheiro” Jorge Moreira, mais conhecido como Maradona, que já revelou outros atletas do futebol caçapavano.

“A nova garotada do Lajeadense deve disputar ainda este mês a Copa Três Coroas e o Filipe, da Chape, vai disputar a Copa Euro Vale”, disse Maradona, que também tem revelado garotos de Santana da Boa Vista (Peter Freitas e Fábio Ollyveira) e Cachoeira do Sul (Chrigor Moraes), que estão no Riograndense de Santa Maria.

Foto: Divulgação