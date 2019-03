Ator global cai na folia em Lavras do Sul

Marcos Palmeiras entre a corte do Carnaval de Caçapava

Fotos: Coordenadoria de Comunicação/Prefeitura



Neste ano, o tradicional Carnaval de Lavras ganhou um brilho global. O ator Marcos Palmeiras, que participa das gravações da nova novela da Rede Globo, nas cidades da região, foi um dos foliões do bloco “Vae de Qualquer Geito”.

O ator foi visto curtindo a festa nas ruas da cidade e também participou do churrasco do bloco, no interior de Lavras. Nas redes sociais, o ator aparece ao lado de dezenas de foliões. No domingo, dia 3, a Corte do Carnaval de Rua de Caçapava também aproveitou a oportunidade e tirou fotos com o ator.



– Ele foi muito paciente e querido conosco. Conversou e tirou fotos com a gente. Ele andou pelo local da festa, tirou fotos e falou com o público. Bem querido e simples -disse o Coordenador de Comunicação da Prefeitura, William Brasil.



Em um vídeo no Facebook, Palmeiras fala que gostou do Carnaval de Lavras e ressaltou a qualidade da carne do churrasco e disse que estava na cidade a convite do amigo lavrense Carlos Vagner La-Bella, o Vaguinho, como é conhecido produtor de TV que há anos mora e trabalha no eixo Rio/São Paulo.



Marcos Palmeiras está gravando cenas da próxima novela das 9, “A dona do pedaço”, em São Gabriel, Nova Esperança e Jaguari. Na trama de Walcyr Carrasco, com direção artística de Amora Mautner, o ator interpreta o papel de Amadeu, advogado formado em Vitória (ES) e membro do clã nos negócios, os Matheus.



Ele é o protagonista, ao lado de Juliana Paes (Maria da Paz), uma jovem humilde, da cidade fictícia de Rio Vermelho, no Espírito Santo. Maria vem de uma família de justiceiros profissionais, os Ramirez, e se apaixona justamente por Amadeu. A trama traz uma história de amor com elementos à Romeu e Julieta, sem perder o humor, que permeia todo o folhetim.