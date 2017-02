Avaliação de futebol feminino no ginásio Melão

Acontece nesta quinta-feira, dia 09, às 21h, no Ginásio de Esportes Cyro Carlos de Melo (Melão) avaliação de atletas do futebol feminino com a participação de Adriano Felix (Dida). Os avaliadores serão Joceli Reis e Marcelle Pazinato Antonelli.

De acordo com Jorge Moreira (Maradona), um dos incentivadores do futebol na cidade, “existem três nomes de equipes que desejam formar equipes femininas: Benjamim, Gaúcho e Tiradentes e que devem ser montadas nesta avaliação para que consigamos criar uma liga feminina e, quem sabe, uma competição municipal destinada a elas”, disse.