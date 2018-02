Bagé inicia racionamento de água inicia nesta segunda-feira

A implantação do rodízio de abastecimento de água pelo Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb) começa nesta segunda-feira (05/02). A medida atende a um decreto municipal estipulado em virtude da estiagem que atinge toda região. A barragem da Sanga Rasa está 4,7 metros abaixo no normal, enquanto a do Piraí, outro reservatório municipal, está 1,5 metros abaixo da normalidade. De acordo com dados da Estação de Tratamento de Água (ETA), no mês de janeiro choveu menos de 46% da média histórica, apenas 50,5 milímetros.

Para o abastecimento, a cidade será dividida. A cidade será dividida em dois setores, cada um deles recebendo água 12 horas por dia. O Setor 1 (Zona Oeste) será abastecido das 03h às 15h e o setor 2 (Zona Leste) das 15h às 03h. O Governo Municipal solicita à população compreensão diante da iniciativa, através do uso consciente do recurso natural, evitando desperdícios, para que não ocorra colapso no abastecimento.