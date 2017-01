Acontece no dia 21, sábado, o Baile do Chopp nas Minas do Camaquã. O evento, promovido pelo Site TNT e FullPlay Eventos tem apoio da Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul. Os ingressos custam R$25,00 (1º lote). A informação foi divulgada pela Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura.

O baile começa às 23 horas, e terá no salão principal Marcelo Camargo e Banda. Na pista externa, os DJs Mateus Henriques e Alex Ferreira comandam as pick ups. Haverá ainda Rodeio de Integração Regional.

PONTOS DE VENDA

Promoters – Caçapava do Sul

Site TNT

Império do Sorvete

Urbanu s

Minas Outdoor Sports

Tia Lú Supermercados

Escola Gladi Machado Garcia

Promoters – Santana da Boa Vista

Clube 7 de Setembro – Santana da Boa Vista