Balcão Sesc/Senac Caçapava recebe visita do prefeito eleito

O diretor do Senac Cachoeira do Sul, Leandro Raddatz, reuniu-se com o novo prefeito eleito da cidade de Caçapava do Sul, Giovani Amestoy.

Na oportunidade (09/12) foi apresentada ao novo chefe do Executivo a estrutura do Balcão Sesc/Senac do município, bem como os serviços e modalidades de ensino ofertadas.

Os dirigentes também falaram sobre a intenção de novas parcerias a partir de 2017 e estreitamento da relação já existente entre Fecomércio-RS e Caçapava do Sul, na oferta de capacitação profissional através do Senac e bem-estar social através do Sesc.