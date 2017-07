Balcão Sesc/Senac oferece curso de Excel Fundamental

Pelas diversas funcionalidades – como criação e manipulação de planilhas de cálculos, incorporação de gráficos, tabelas e comandos que facilitam o manuseio do usuário – o Excel é uma das ferramentas mais utilizadas no meio empresarial.

Para aqueles que querem se especializar no programa, o Balcão Sesc/Senac Caçapava do Sul está com inscrições abertas para o curso Excel Fundamental. As aulas iniciam no dia 31 de julho e acontecem nas segundas e quartas-feiras, das 19h às 21h.

Durante o curso, o aluno aprenderá a criar gráficos, editar e imprimir planilhas em Microsoft Excel com a utilização de fórmulas, funções e gráficos. A carga horária é de 24 horas e os participantes devem ter curso de usuário Windows ou conhecimento equivalente.

Matrículas para a capacitação devem ser feitas no Balcão Sesc/Senac Caçapava do Sul, localizado na rua XV de Novembro, 871. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (55) 3281-3706 ou pelo site www.senacrs.com.br/cacapava.

Comerciários têm desconto de 20% mediante a apresentação, no ato da matrícula, do cartão Sesc/Senac, nas categorias empresário e comerciário.

Com informações do Senac – RS