A partir desta semana serão apresentados os grupos que participarão da 12ª Festa Mundial do Folclore promovida pelo Grupo de Arte Nativa “Os Chimangos” entre os dias 22 e 31 de julho. Os principais espetáculos acontecem no Ginásio de Esportes e Cultura “Ciro Carlos de Melo” (Melão), nos dias 27 e 28, em Caçapava.



Estão confirmadas as presenças de grupos vindos da Argentina, Áustria, Chile e Uruguai. Serão cerca de 170 amigos que estarão hospedados nas casas de famílias caçapavanas e trarão sua arte e cultura para um intercâmbio cultural.



O primeiro grupo que será apresentado é o Ballet Martín Güemes, da cidade de Córdoba, na Argentina.



Coordenado por Daniel Romero e Fanny Gorosito, desde sua fundaçãoem 1983, o Ballet “Martín Güemes”, se caracterizou por organizar todos os anos, diferentes atividades que buscam preservar as autênticas manifestações do folclore nacional e internacional.



Na Argentina realizaram centenas de espetáculos nas diversas províncias do país, com destaque para os famosos festivais de Cosquín e Jesus Maria, na província de Córdoba. Também participaram de diversos programas na televisão dedicados a cultura e a arte nativa.



Iniciaram sua trajetória internacional na 1ª Festa Mundial do Folclore, em 1992. Voltaram em 2006, representando o pais vizinho na 7ª Festa Mundial do Folclore. Seu diretor, Daniel Romero, retornou em diversas oportunidades a Caçapava para ministrar cursos aos integrantes dos Chimangos.



No Rio Grande do Sul também se apresentaram nas cidades de Cruz Alta, Tupanciretã e no rodeio Internacional de Vacaria. Além do Brasil, o Ballet também levou o seu espetáculo a festivais na Bélgica, França, Alemanha, Itália, Luxemburgo, Espanha e México.