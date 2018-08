Na terça-feira, dia 7, o correspondente bancário do Banrisul (Banriponto), na rua 15 de Novembro, foi o alvo dos bandidos em Caçapava. O relógio marcava 15h26min, quando dois homens em uma motocicleta estacionaram o veículo em frente a empresa, desceram armados em plena rua principal da cidade e entraram no estabelecimento para executar o assalto. Eles levaram uma certa quantia em dinheiro do Banriponto e celulares e carteiras de clientes que aguardavam para serem atendidos. Os valores não foram divulgados.



Diante da falta de segurança que assola as cidades do interior. A empresária Diaine Dias, proprietária do Banriponto, informou que decidiu investir em segurança privada.



– Graças a Deus não houve nada grave. Esta não foi a primeira vez que uma empresa foi assaltada na cidade, infelizmente fato como este estão se tornando frequentes no interior. Para garantir a tranquilidade dos clientes decidimos investir na contratação dos serviços de uma empresa de segurança privada. Agora profissionais da área trabalharam conosco todos os dias. É um custo a mais que teremos, mas é necessário para garantir a comodidade das pessoas que utilizam nossos serviços – disse a empresária.



O ASSALTO

Às 15h26min, dois homens armados com revólveres entraram no Banriponto. Naquele momento, duas pessoas estavam nos caixas e aproximadamente de oito sentadas ou em pé aguardando para serem atendidas.



O primeiro a entrar na empresa foi um homem alto de jaqueta preta e com capacete azul. Logo após, outro assaltante, também de capacete, usando moletom escuro e calça jeans clara, carrega uma mochila aberta para transportar o que seria roubado.

Um dos ladrões chuta a porta que dá acesso ao interior da empresa e exige que os funcionários abram. Ele entra e em seguida volta carregando um malote com dinheiro. Enquanto isso, o outro bandido recolhia o celular e a carteira dos clientes. Uma mulher tenta sair, mas é empurrada pelo bandido. Toda a ação demorou apenas um minuto e 20 segundos.



Após o roubo, os ladrões fugiram em uma motocicleta na contramão da rua no sentido centro/bairro. A Brigada Militar foi acionada, porém os bandidos não foram localizados. O delegado de Polícia, Fabrício de Santis Conceição, informou que a Polícia Civil investiga o caso e que tem um suspeito de ter participado no crime.