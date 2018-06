Animais estavam presos em gaiolas no veículo

(Foto: Comando Rodoviário / Divulgação)

O Batalhão Rodoviário da Brigada Militar deteve em flagrante dois homens de 41 e 45 anos, por transporte ilegal de pássaros silvestres na estrada Caçapava/Lavras (ERS 357), na manhã de domingo, dia 03.



Segundo a Brigada Militar, os homens trafegavam na rodovia em um Monza, com placas de Novo Hamburgo. Após abordagem no veículo foram encontrados 37 pássaros silvestres dentro de gaiolas. Também foram apreendidos facões, facas e armadilhas para prender as aves.



Os homens foram encaminhados para a delegacia e devem responder o crime ambiental em liberdade. Os animais foram levados para o Batalhão Ambiental em São Gabriel.