Batista Magazine, realidade e sonho para mais 100 anos

Com proximidade de completar seu mais significativo aniversário, e a supervisão dos jovens primos empreendedores Jefferson Tolfo da Fontoura e Rodrigo Tolfo Bittencout juntamente com o diretor Sr. Carlos Alberto Poglia Tronco, iniciamos um novo ciclo.



Fundada em 1921 por João Batista Poglia e conduzida pelas mãos habilidosas de colaboradores obstinados, assim como pela confiança dos clientes, nosso maior patrimônio, uma equipe é selecionada para essa nova etapa.



Nos projetos inovadores de um futuro próximo, será mantido o foco em atendimento com qualidade e preços justos, além de um trabalho em todas as seções: masculina, feminina, infantil, cama, mesa, banho e acessórios. Na área de serviços na vitrine da loja, vocês já podem visualizar o Studio Jéssica Ceretta.



Com a chegada do centenário, do Batista Magazine, agradecemos aos clientes, razão de existência. Ademais, nos comprometemos a mais 100 anos alinhados com nossos valores.



Feliz 2018, são os votos da equipe aos queridos clientes.



Confiamos em nossa terra, sempre. Obrigado!