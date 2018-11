A empresa caçapavana valoriza o bem-estar da equipe

(Foto: Belluno/Divulgação)



A Belluno é uma empresa 100% caçapavana que possui 8 anos de experiência em seu ramo de atuação. Atualmente contamos com uma equipe de mais de 150 funcionários, que realizam um atendimento encantador, possibilitando maior liberdade de tempo aos nossos clientes.

Atuamos em 25 Estados brasileiros, sendo referência nacional de qualidade em nosso segmento (através da pesquisa realizada pela revista RTI), obtendo destaque na pesquisa de melhores empresas para se trabalhar da revista Você/S.A no Brasil no IQVT (índice de qualidade de vida no trabalho) onde obteve um resultado/nota de 9,3. Todas as ações são ancoradas seguindo nosso Código de Cultura, somos uma empresa com certificação ISO:9001.



Buscando sempre evolução, excelência em atendimento e qualidade em nossos serviços, estamos em constante transformação e aumentando nossa equipe de trabalho. Não existe perfil certo ou errado, cada particularidade é levada em consideração, todos os currículos são analisados individualmente e ficam salvos em nosso banco de dados.



Quem for selecionado passará por todo o treinamento necessário para a função no Educa Belluno, em um espaço criado pensando no aprendizado e desenvolvimento profissional pessoal. Possibilitando aos funcionários melhorarem suas habilidades, atitudes, comportamentos e técnicas. O espaço é composto por uma equipe experiente em atendimento, que estará apta a orientar as turmas ensinando o que for necessário para realizarem seu trabalho.

Por meio do Educa Belluno realizaremos ações com a sociedade caçapavana, com o objetivo de disseminar a cultura da empresa para o resto da cidade, prezando sempre pelo atendimento encantador e pela cordialidade nas relações, tornando uma comunidade mais feliz.



Na Belluno valorizamos pelo bem-estar de nossa equipe, possuímos toda uma estrutura voltada para fazer nossos funcionários se sentirem bem. Acreditamos na felicidade no trabalho, nosso atendimento encantador se faz presente não somente ao telefone com o cliente, ele está nos corredores, no trato com os colegas, no dia a dia da empresa.

Ficou interessado em trabalhar conosco? Visite nosso site, “www.bellunotec.com.br/trabalhe-conosco/” e faça sua inscrição, estamos montando nosso banco de currículos para prospecção, temos oportunidades de trabalho também para Jovem Aprendiz com idade entre 18 e 24 anos e para Pessoas com Deficiência (PCD).

Por Belluno