Biblioteca Pública Municipal recebe atenção especial

(Foto: Comunicação da Prefeitura)

A Biblioteca Pública Municipal Domingos José de Almeida possui um acervo de aproximadamente 25 mil livros. Além de obras de literatura, história e ciências, a instituição é salvaguarda também de obras raras do século XIX e início do século XX.

Atualmente as instalações da Biblioteca e seu acervo estão passando por adequações e reorganização dos seus espaços pedagógicos.

Uma das mais importantes ações é a reavaliação do seu acervo e reserva técnica – sendo que esta última se encontrava depositada em uma peça anexa no fundo do Centro de Cultura há mais de 15 anos – em lugar não apropriado, devido a umidade e falta de ventilação.

Pensando na reestruturação do Centro Municipal de Cultura e na criação de espaços pedagógicos adequados para realização de futuras oficinas entre outras atividades para melhor atender os caçapavanos, parte do acervo que se encontrava no anexo da biblioteca e que estava em más condições (mofo, umidade e sem condições de servir à comunidade) foi doado para entidade que realiza reciclagem de papel para contribuir para economia local.

Pensando no acesso livre à literatura, a biblioteca doará livros para asilos, biblioteca do presídio, clubes que possuem bibliotecas, associações de bairros e Câmara Municipal de Vereadores.

Outra ação de incentivo à leitura promovida é a colocaçãode livros em pontos de ônibus, permitindo que mais pessoas possam usufruir do prazer da leitura e acesso à informação. Todas essas ações foram feitas sob a ciência e orientação do Conselho Reginal de Biblioteconomia.

Esta adequação do Centro Municipal de Cultura Arnaldo Luiz Cassol, que é composto pela Biblioteca Pública Municipal Domingos José de Almeida, Museu Municipal Lanceiros do Sul e Arquivo Histórico, faz parte do conjunto de ações que a Secretaria de Cultura e Turismo está realizando para mehor atender à comunidade.