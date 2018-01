BM apreende menor por tentativa de homicídio e tráfico de drogas

Fato ocorreu no bairro Florêncio em Santana da Boa Vista

Na madrugada de quarta-feira, dia 31, por volta das 2h30min, no bairro Florêncio, em Santana da Boa Vista, a Brigada Militar apreendeu o adolescente infrator A.L. dos S.P. de 14 anos, natural de Porto Alegre.

Segundo a BM, após se deparar com a viatura em via pública, efetuou um tiro contra a Guarnição de Serviço e fugiu pela rua Alferes Pedro Garcia onde foi contido pelos policiais militares.

Foram encontrados no local: 75 papelotes de maconha, 01 tijolo de maconha, 219 pinos de cocaína, 53 pedras de crack, 16 munições calibre .32, 05 munições calibre .38, 01 cartucho deflagrado calibre .38, 01 revólver calibre .38, marca Taurus roubado, 01 espingarda calibre .36, sem marca e numeração aparente.

No momento inicial da ocorrência o menor estava acompanhado por outro indivíduo, maior de idade, reconhecido pelos Policiais Militares como M.L., que também estava armado com um revólver calibre .32 e fugiu para o matagal, não sendo localizado pela BM.

Ninguém se feriu durante a ocorrência, o adolescente infrator juntamente com os objetos apreendidos foi apresentado na Delegacia de Polícia local para registro do Auto de Apreensão em Flagrante. O adolescente infrator permanecerá a disposição do Ministério Público.

Assessoria de Imprensa – 3º ESQD P MON