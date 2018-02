BM prende homem por tráfico de drogas em Lavras

Neste domingo, 04 de fevereiro de 2018, volta das 18h10min, a Guarnição de Serviço do 3º Pelotão de Polícia Montada de Lavras do Sul abordou na Rua Barão do Rio Branco, na Vila Bulcão, C.A.S. de F., de 19 anos, com o qual foi encontrado durante a busca pessoal 09 trouxinhas embaladas contendo 10g (dez gramas) de maconha, 01 tijolo contendo 14 gramas de maconha e a importância de R$115,00 em dinheiro.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao autor do crime de tráfico de drogas, o qual foi conduzido e apresentado na DP local, juntamente com os objetos apreendidos, onde o registro e o Auto de Prisão em Flagrante Delito foram lavrados pelo Delegado de plantão da cidade de Bagé.

O autor não possui antecedentes criminais, no entanto já era suspeito de tráfico de drogas, e estava sendo monitorado pelo efetivo do 3º Pel P Mon.

